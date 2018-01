La CUP demana replantejar el model turístic gironí per adaptar-lo a les necessitats de la ciutat

La CUP-Crida per Girona ha demanat, un cop més, un replantejament de l’actual model turístic de la ciutat. Ho ha fet en el marc del grup de treball que està elaborant el Pla Estratègic de Turisme, on la formació ha traslladat les seves propostes encaminades a un model que d’adapti a les necessitats de la ciutat, i que es doti de major diversificació en termes territorials, temàtics i estacionals.

D’aquesta manera, els cupaires demanen una moratòria de llicències en els apartaments turístics, una rebaixa progressiva de la inversió municipal en matèria de promoció turística, o facilitar la programació cultural de petit format vinculada a creadors gironins a petits establiments i locals.

Altres proposes són potenciar els itineraris històrics, naturals i culturals als diferents barris de la ciutat per a sortir de l’espai intensiu del Barri Vell, lligar millor l’oferta gastronòmica amb la producció de proximitat i el sector primari del pla de Girona, crear un càmping municipal i millorar l'actual espai per a les autocaravanes, i explorar fórmules de recaptació com ara l’àrea d’aparcament d’autobusos turístics a la Copa.

La CUP-Crida per Girona també proposa la creació d’un Observatori Ciutadà del Turisme, manté la seva negativa a crear un patronat publico-privat per gestionar el turisme a la ciutat, i aposta per un acord municipal contra la precarietat laboral amb els principals actors del sector turístic.