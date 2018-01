lliuta institucional

La CUP demana impulsar noves fórmules de govern a Blanes, més plurals i obertes

En el darrer ple municipal de l’any 2017, la CUP va reiterar la demanda a l’equip de govern per tal d’impulsar i explorar noves fórmules de govern més plurals i participatives. Per la CUP, la situació actual a l’Ajuntament de Blanes demana explorar noves propostes i cercar acords amplis, sobretot en matèria social. La CUP va insistir en impulsar el treball institucional per comissions temàtiques, obertes a la participació de tots els grups del consistori per tal de materialitzar acords amplis i transversals en temes com la lluita contra la pobresa i les desigualtats.

Aquesta proposta ja es va traslladar fa setmanes tant a l’equip de govern del PSC, en minoria al consistori blanenc, com al plenari municipal. Per la CUP aquesta proposta podria ser la llavor per impulsar, de cara al futur i properes legislatures, formes de govern més plurals, eficients i representatives, que repercuteixin positivament sobre el conjunt de la ciutadania.

Llibertat pels presos polítics i mesures contra la violència masclista

Per altra banda, en el torn de precs i preguntes, la regidora Laia Buixeda va denunciar la persecució política de l’estat contra els representants electes legítims del poble català pel simple fet de complir el mandat popular i democràtic emanat de les urnes. La regidora va demanar a l’equip de govern valentia per a restituir la pancarta demanant la llibertat pels presos polítics a la balconada de l’Ajuntament.

En el mateix punt la CUP va demanar accelerar el protocol local per a combatre la violència masclista. La representant de la CUP va exposar que "calen eines per combatre aquesta xacra que el 2017 ha suposat més de 25.000 denúncies arreu dels Països Catalans".