Movument veïnal

La CUP de Tàrrega denuncia que el president de la EMD del Talladell bloqueja la presa de possessió dels vocals de la Junta de veïns

La CUP ha denunciat el bloqueig institucional que s'està produint a la EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) del Talladell depenent del municipi de Tàrrega, després que el dia 1 de setembre del 2017 es realitzés un procés participatiu impulsat per tots els grups afectats per la dimissió d'alguns dels seus vocals a l'entitat (CUP, ERC-MES i CiU). En aquest procés els grups promotors de la consulta ens vam comprometre a nomenar els vocals elegits per la ciutadania del Talladell per ocupar les places vacants deixades pels vocals que havien dimitit, renunciant a la possibilitat de designar-los directament des de cada partit polític.

Un cop elegits els nous vocals i amb possessió de les corresponents credencials emeses per la Junta Electoral Central, els dos vocals substituts de la CUP, el de CiU i el d'ERC-MES en aquests moments encara no han pogut prendre possessió dels seus càrrecs, degut al fet que el president de la EMD fa mesos que no convoca la Junta de veïns, pas imprescindible perquè els nous vocals puguin prendre possessió i començar a exercir les seves funcions. En el cas dels vocals de la CUP, a més, una de les anteriors vocals ni tan sols ha pogut fer efectiva la seva renúncia per aquest mateix motiu.

La formaci´p constata que aquesta situació està generant malestar al poble i com a mostra d'això, creiem prou significativa la renúncia del jovent a organitzar la tradicional Cavalcada de Reis d'enguany com a forma de protesta pel funcionament de la EMD.

No hi ha res que justifiqui l'incompliment de les funcions que té el president d'una EMD, entre d'altres, la de convocar la Junta i permetre que els vocals puguin exercir plenament els seus drets i deures com a representants de la ciutadania.

També ha denunciat la situació de bloqueig i malestar que està generant l'actuació del president de la EMD del Talladell, apel·lem al sentit comú i l'instem a fer els passos necessaris per desbloquejar aquesta situació insostenible i convocar oficialment i de manera immediata la Junta de veïns perquè el vocal que vol renunciar pugui fer efectiva la seva renúncia, els nous vocals elegits puguin prendre possessió del seu càrrec, i finalment començar a treballar conjuntament pel poble. En cas contrari, exigim la seva dimissió immediata.

La CUP s'ha reunit amb la resta de grups polítics afectats i els hem manifestat en tot moment la nostra voluntat de fer conjuntament passos decidits cap a la normalització de la situació i, en qualsevol cas, la nostra intenció de fer tot el que estigui a les nostres mans per tal que els nostres vocals puguin prendre possessió del càrrec per al qual han estat designats.