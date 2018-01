lliuita institucional

La CUP de Tarragona davant la intangibilitat del Centre d’Art de Tarragona

El passat 16 de gener de 2018, la regidora Begoña Floria, rebatejada com a regidora de Cultura després que l’anterior regidor, Josep M. Prats, deixés el càrrec per les càrregues policials de l’1 d’octubre, va presentar la “nova etapa” del Centre d’Art de Tarragona.

Des de la CUP de Tarragona, volem expressar allò que tothom sap i comenta, que és que la “nova etapa” és com “la vella”: incerta, improvisada i sense pressupost. Són tres condicionants que parteixen d’un de sol, central, que no és cap altre que l’Ajuntament de Tarragona i el seu Govern actual ni es creu la cultura ni hi té cap mena d’interès, més enllà que li serveixi per fer rodes de premsa explicant novetats que no existeixen com a tals. Floria va explicar que “la nova etapa” inclou tres propostes: el Tinglado 2, el Teler de Llum i Pro-posicions.

La primera d’aquestes propostes, el Tinglado 2, era l’espai on ja es feien, quan se’n feien, les exposicions de cultura contemporània a Tarragona i, tot i que Prats volia posar-hi també la seu administrativa del Centre, Floria va explicar que aquesta es trobaria a la plaça de la Font, número 1, és a dir, a l’Ajuntament.

La segona proposta explicada en la roda de premsa era la d’impulsar el Teler de Llum, una proposta que si bé durant els mesos de Prats va quedar desdibuixada, ara, amb Floria al capdavant, com sempre que ella hi ha estat, torna a primera fila. Per tant, res de nou sota el sol.

En tercer lloc, Floria va presentar Pro-posicions, una iniciativa que consisteix en fer allò que qualsevol ajuntament democràtic faria sense ni tan sols propaganditzar-ho: obrir els espais municipals a les creacions culturals. En aquest cas, la consellera va anunciar que s’obririen els espais del vestíbul del Teatre Tarragona o de l’Antic Ajuntament a la creació jove. Una bona iniciativa que més que iniciativa hauria de ser norma sempre.

La part més interessant de la compareixença de Floria, però, era que, resumidament, per tirar endavant el projecte del Centre d’Art de Tarragona es compta amb 100.000 euros que “cal compartir amb altres projectes”, que ja veurem quins són.

La CUP de Tarragona ha anunciat anunciar, seguint l’estil Floria, que hem fet un comunicat sobre el no-res del Centre d’Art de Tarragona. Es tracta d’un comunicat que, si heu arribat a llegir fins a aquesta ratlla, ja heu llegit i, com veieu, és ple de lletres.