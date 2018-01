lluita institucional

La CUP de Sitges debatrà els pros i contres del Pacte d'Estabilitat en assemblea

La Candidatura d'Unitat Popular de Sitges ha anunciat que portarà a debat entre la seva militància i simpatitzants el Pacte d'Estabilitat signat ara fa un any amb el govern municipal.

L'anàlisi anunciat es farà a través d'una assemblea oberta a tota la militància i a aquelles persones simpatitzants de la candidatura que, sense tenir encara data definitiva, se celebrarà a finals de febrer, un cop hagi passat el Carnaval.

Tal com va manifestar el regidor Pol Vigó, "després d'un any des de la signatura del Pacte, és sa analitzar el seu funcionament i posar sobre la balança els pros i contres de l'acord". Afegia també, a tall d'exemple, que "s'han aconseguit avanços en les Ordenances Fiscals i el Pressupost però també hi ha hagut decisions que no compartim com Can Pere Mestre, La Plana o el conflicte amb Barraques".

El Pacte d'Estabilitat va ser el resultat d'un procés de debat entre la CUP i els partits que formen el govern municipal després que aquest oferís a la candidatura rupturista entrar a l'executiu local.