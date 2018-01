La CUP-Crida per Girona reclama l’impuls “urgent” del Pla Local d’Habitatge

La CUP-Crida per Girona ha traslladat al govern municipal el seu malestar pel retard en el disseny i l’aplicació de mesures per garantir el dret a l’habitatge i donar resposta als reptes i mancances que té la ciutat en aquest camp. Ho ha fet arran de la publicació d’un estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona sobre habitatges buits, que el govern té des del març del 2017 però que no s’ha presentat fins ara.

Davant d’això, els cupaires han demanat explicacions a l’equip de govern per aquest retard, i han reclamat que es presenti urgentment un pla de treball per tal de consensuar-lo en el marc de la taula d’habitatge amb les diferents entitats, grups municipals i actors implicats. La formació també ha reclamat la redacció del Pla Local d’Habitatge, que el consistori té pendent d’aprovar des de fa anys, i ha qüestionat els pocs recursos que s’han previst al pressupost municipal del 2018 per a polítiques d’habitatge.

La portaveu del grup, Laia Pèlach, ha destacat que “l’accés a un habitatge digne és un dret bàsic que s’ha de garantir a totes les gironines i els gironines” i per això ha criticat que, malgrat els diversos compromisos i posicionaments del Ple municipal sobre aquesta qüestió, “fa anys que l’Ajuntament de Girona no fa polítiques valentes i efectives per resoldre l’emergència habitacional i problemàtiques com l’augment de pisos turístics o l’elevat nombre d’habitatges buits”.