La CUP-Crida per Girona qüestiona que no es prorroguin ajuts de cooperació i solidaritat del 2017

CUP-Crida per Girona

Ahir al ple municipal el grup municipal de la CUP-Crida per Girona va demanar per quines raons s’han denegat les pròrrogues dels ajuts de solidaritat i cooperació de l’any 2017 que ho han sol·licitat. Es tracta d’una pràctica habitual per facilitar la culminació de projectes que compten amb suport municipal. Segons han pogut detectar els cupaires fins ara s’han desestimat almenys tres peticions d’aquest tipus.

D’altra banda, la formació va demanar al regidor responsable, Cristóbal Sánchez, que presenti un informe al consell municipal de solidaritat i cooperació sobre la tasca realitzada durant la seva darrera estada a Guatemala. Els cupaires van destacar la importància que es facin un retorn de totes les accions i estades que es facin des de l’àrea de cooperació i solidaritat, per poder-ne fer el traspàs d’informació i la tasca de fiscalització corresponent.