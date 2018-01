La CUP-Crida per Girona exigeix més recursos per al servei de neteja i critica el control de treballadors per GPS

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat respecte a la mesura que s’aplica a l’empresa Girona+Neta, que consisteix en el seguiment del personal a través de GPS. La formació ho considera “una mesura de control criminalitzadora i fora de lloc”, i ha criticat tant l’equip de govern com de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la part privada de l’empresa, per la seva implementació.

Així, la CUP-Crida per Girona ha donat suport a les demandes dels treballadors i les treballadores de Girona+Neta, i ha destacat que “els dèficits actuals del servei de neteja viària i recollida de residus no passen per controlar més al personal, sinó per incrementar els recursos que es destinen al servei i gestionar millor els actuals”.

En aquest sentit, els cupaires han denunciat la “inacció i permissivitat” del govern municipal davant l’incompliment reiterat del contracte de servei per part de FCC, i també ha criticat la desatenció respecte a les peticions de millora expressades pel personal de Girona+Neta des de fa anys.

La formació ja s’ha reunit amb el personal de l’empresa per conèixer de primera mà la problemàtica i per expressar-los el suport, i al Ple municipal del proper 15 de gener els cupaires preveuen fer una pregunta perquè el govern doni explicacions sobre el tema.