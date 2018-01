La CUP-Crida per Girona denuncia l’incompliment de l’acord de Ple per reformar el reglament de participança

La CUP-Crida per Girona ha denunciat l’incompliment per part del govern municipal de la moció aprovada pel ple gironí el passat 16 de gener del 2017 per a reformar el reglament de participança. El text, impulsat pels cupaires, establia que durant el 2017 s’havia de dur a terme la revisió de l’actual reglament de participança, a través d’un procés obert a la participació de la ciutadania i les entitats gironines.

La CUP-Crida per Girona ha criticat que cap d’aquestes previsions s’hagi complert, i ha anunciat que farà una pregunta al ple municipal del dilluns 15 per reclamar al govern que doni explicacions de per què els acords no s’han executat. Així, els cupaires han denunciat un cop més “l’incompliment injustificat dels acords del Ple” per part de l’equip de Marta Madrenas, i ha lamentat que “l’Ajuntament no estigui donant resposta als reptes en matèria de participació que té la ciutat”.

Segons la formació, aquest nou incompliment se suma als múltiples exemples que demostren “la manca de voluntat del govern d’avançar en qüestions de transparència i aprofundiment democràtic”, com ara la negativa a convocar audiències públiques sobre els pressupostos i les ordenances, el vot contrari a iniciar un procés participatiu sobre la futura entrada sud, l’incompliment de la moció també cupaire per fer un nou sistema de pressupostos més participatius o els dèficits i mancances de recursos que té la unitat de participació ciutadana de l’Ajuntament.

Entre les mesures que vol defensar la CUP-Crida per Girona per al nou reglament, destaquen l’impuls de les audiències públiques; crear un consell de ciutat que fiscalitzi l’actuació municipal; estipular la celebració de consultes ciutadanes per a grans temes de ciutat; replantejar l’actual sistema de pressupostos participats; garantir un major protagonisme de la ciutadania i de les entitats en les sessions plenàries; o facilitar i promoure l’impuls d’iniciatives ciutadanes, entre d’altres.