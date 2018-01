La CUP-Crida per Girona demana una taula urgent per abordar la problemàtica dels joves desemparats

La CUP-Crida per Girona ha reclamat que s’abordi urgentment la problemàtica dels joves desemparats que no poden estar als centres d’acollida perquè són majors d’edat. Els cupaires han reclamat la creació urgent d’una taula de treball entre la DGAIA, la Secretaria d’Immigració de la Generalitat, i les àrees de Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona per tractar la qüestió i buscar solucions, ja que és una problemàtica que s'agreuja amb el degoteig constant de casos.

En aquesta línia, la formació demana una actuació urgent per donar resposta als joves que ja actualment es troben al carrer, però també que es destinin recursos i es creïn mecanismes per prevenir aquestes situacions des d’una perspectiva integral, que tingui en compte aspectes com l’habitatge, la formació o l’accés al món laboral, entre d’altres. Segons la portaveu cupaire, Laia Pèlach, “cal garantir els drets bàsics de tothom que viu a la ciutat, vingui d’on vingui i tingui l’edat que tingui”.

D’altra banda, la formació ha insistit en la necessitat que el consistori gironí es doti d’un pla d’acollida. El març del 2016 el Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de la CUP-Crida per Girona en què l’Ajuntament es comprometia a elaborar aquest document en el termini d’un any, per tal de definir i coordinar les accions d’acollida realitzades des de l’ens municipal, i per crear protocol d’atenció i derivació entre els diferents serveis i entitats per garantir la informació i atenció a tots els titulars de dret.