La CUP-Crida per Girona demana canvis al pla de l’esport per fer-lo més inclusiu i ambiciós

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern de la ciutat que replantegi alguns aspectes del nou Pla Estratègic de l’Esport Local que es debatrà al Ple municipal el proper dilluns 15 de gener, perquè enfoqui la qüestió esportiva des d’una perspectiva més àmplia i per fer-lo més inclusiu i ambiciós. La formació, que ha agraït la dedicació de tècnics i agents esportius de la ciutat en l’elaboració del pla, ha fet arribar una llista de propostes perquè s’hi puguin incloure.

D’una banda, els cupaires consideren que el nou pla se centra massa especialment en la qüestió dels equipaments i les instal·lacions, i que no desenvolupa prou la dimensió social de la pràctica esportiva i el seu potencial per a afavorir la cohesió. En aquesta línia aposten per la creació de beques esportives per garantir l’accés a aquestes pràctiques al conjunt de la població.

Igualment, la formació ha sol·licitat que àmbits com ara l’esport femení, l’esport adaptat o l’esport en l’àmbit universitari guanyin pes en el document, i ressalta les limitacions de l’enfocament del pla pel fet que no tingui en compte esports tradicionals i populars com el bèlit, o no faci prou èmfasi en esports cada cop més habituals entre col·lectius nouvinguts.

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha mostrat la seva preocupació pel fet que el nou Pla obri la porta a la privatització de la gestió d’equipaments esportius municipals com el de Can Gibert o el de Palau, o la reserva de sòl per a la construcció d’un velòdrom. De la mateixa manera, els cupaires han reclamat que s’aprofiti el nou pla per donar coherència i una majoria coordinació entre l’oferta del servei d’esports i algunes activitats esportives que ofereix la xarxa de centres cívics.

La CUP-Crida per Girona té previst sol·licitar que l’aprovació del Pla s’endarrereixi unes setmanes per tal de millorar-ne el contingut definitiu.