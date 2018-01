21-D

La CUP-CC presenta les seves propostes polítiques de cara al debat d'investidura

La CUP-CC ha fet arribar als grups parlamentaris d'ERC, JxCat i CeC un document amb les propostes polítiques que l'organització considera fonamentals per encarar la legislatura i que serviran de document base per les negociacions dels propers dies.

La candidatura té la intenció de debatre personalment el document, que se centra en com fer efectiva la República, en dues reunions bilaterals programades aquesta tarda amb JxCat i ERC, amb l'objectiu de mantenir oberta la via d'un possible acord polític en el cas que la militància ho decidís durant el proper Consell Polític del 27 de gener. Amb aquest document també es pretén fer una proposta política clara davant la poca concreció de programa de govern i la paràlisi propositiva dels actors amb possibilitat de constituir el nou executiu.