Externalitzacions

La CUP Capgirem Barcelona demana a l'Ajuntament que desfaci un contracte amb una empresa investigada per corrupció

La CUP Capgirem Barcelona ha denunciat que no s’hagi tingut en compte a l’hora de contractar l’empresa IniPro la feina feta per les companyes de la CUP de Tarragona, una tasca que fins al moment ha exposat a la llum pública que forma part de la xarxa clientelar del PSC. Remarcan que "tant aquesta empresa com el consistori tarragoní han participat en diverses irregularitats en la contractació que ara mateix estan judicialitzades".

La formació també ha denunciat la política d’externalitzacions de l’Ajuntament, lluny de tendir a desaparèixer sembla que s’escampa pels nous serveis que el consistori va posant en marxa. Considerem aquest punt inadmissible i contrari als interessos de l’Ajuntament, que lluny de prendre el control dels serveis que ofereix segueix cedint-los a empreses privades.