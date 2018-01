Investidura

La CUP aposta per recuperar “la mobilització popular de l’1-O”

Amb l'objectiu d'actuar davant les institucions “que no respecten la voluntat popular”

Només els quatre diputats de la CUP han ocupat els seus escons a l’hora prevista per a l’inici del ple d’investidura (les 15h d'aquest dimarts), a les tres de la tarda. Ho han fet per visibilitzar el seu desacord amb la decisió del president del Parlament, Roger Torrent (ERC), d’ajornar la sessió. Els quatre diputats de la CUP, Carles Riera, Natàlia Sànchez, Vidal Aragonés i María Sirvent, han entrat a l’hemicicle enmig d’un núvol de càmeres i periodistes. Als seients del públic també hi eren l'exdiputada Gabriela Serra i membres de l'actual Secretariat de la CUP.

Des del moment que el president del Parlament, Roger Torrent, ha dit que ajornava la investidura, la CUP ha manifestat la seva discrepància i ha demanat un exercici de “claredat, transparència i honestedat” a JxCat i ERC per materialitzar “la voluntat popular de l’1-O”.

Paral·lament a l'entorn del Parlament s'havien concentrat milers de persones que tot i saber la notícia que el ple s'havia ajornat, volien expressar la indignació per aquest fet i revindicar la investidura del president legítim, Carles Puigdemont.