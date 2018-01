Criminalització

La Crida per Sabadell celebra l’arxivament del cas de Cal Balsach i la investigació contra Maties Serracant arran de la denúncia interposada pel PSC

La portaveu, Sandra Alcaide, juntament amb l’alcalde i regidor de la Crida per Sabadell, Maties Serracant, han anunciat aquest matí en roda de premsa que el jutge ha arxivat les diligències prèvies del cas de Cal Balsach. La denúncia interposada pel portaveu del PSC, Josep Ayuso, i per una treballadora municipal afí a aquest partit acusava al regidor Maties Serracant de prevaricació i tràfic d’influències en el procés de cessió de l’espai de Cal Balsach a l’entitat El Tallaret, una cessió acordada per unanimitat al Ple municipal.

La Crida per Sabadell celebra que, per fi, es posi punt i final al que sempre ha titllat de denúncia trampa i acte de revenja del PSC i del seu portaveu Josep Ayuso, “per tal d’intentar tapar els seus incomptables casos de corrupció durant tots els anys dels seus mandats i intentar aturar així el compromís polític, tant de la pròpia Crida com del conjunt del Govern local, de lluita implacable contra la corrupció”, ha expressat Sandra Alcaide.

“La Crida i el govern de l’Ajuntament sempre ha defensat que els fets denunciats per la cessió de Cal Balsach al col·lectiu “El Tallaret”, no presentaven cap indici ni de delicte ni d’irregularitat en la tramitació de l’expedient de cessió aprovat unànimement pel Ple municipal del febrer de 2015 i que, per tant, Serracant va actuar de forma impecable. Ara, el jutge ens dóna la raó”, ha afegit Alcaide.

“Més enllà del cost personal i de l’intent de descrèdit cap a la meva persona, el que més lamentem és que aquesta burda maniobra del PSC hagi provocat que una entitat de la ciutat, com és El Tallaret, no pugui disposar actualment d’un espai de la forma en la que s’havia decidit unànimement al Ple municipal”, ha expressat Maties Serracant.