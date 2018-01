La candidatura ‘Engrandim l’OCB’ presenta el seu programa a Palma, Inca i Manacor

La llista encapçalada per Josep de Luis -president- i Cati Eva Canyelles -vicepresidenta-, l’única que s’ha presentat a les eleccions de l’Obra Cultural Balear (OCB) d’aquest 2018, presentarà el seu programa a Palma, Inca i Manacor. Ho farà en tres actes que volen apropar als socis de l’entitat, actuals i futurs, els objectius per als propers anys.





El principal, fer de l'OCB una entitat útil per a Mallorca i una eina eficient per assolir els objectius en llengua, cultura, interculturalitat i autogovern. En aquest sentit, d inamitzar Can Alcover i enfortir la xarxa territorial, a més de potenciar els mitjans de comunicació propis, són algunes de les fites més urgents.