Ensenyament

L'STEi Intersindical publica un número espacial de la revista "Pissarra" en motiu dels seus 40 anys

Una altra de les activitats previstes dins la commemoració dels 40 anys de l’STEI Intersindical ha estat l’edició d’un número especial de la revista Pissarra, en concret el seu número 151, que fa un repàs de la trajectòria del sindicat al llarg de les seves quatre dècades d’història.

Una de les principals novetats d’aquesta publicació especial de la revista rau en el fet que és de caire intersindical i no està dedicada de manera exclusiva a l’àmbit de l’ensenyament, com s’ha produït amb la resta de números al llarg de tot aquest temps. La Pissarra 151 recull articles i col·laboracions dels distints territoris de les Illes Balears i dels diferents sectors professionals en què l’STEI Intersindical té representació, com són ensenyament, administració autonòmica, sanitat i administració local.

L’STEI Intersindical celebra que la revista Pissarra, que avui dia és de les poques revistes de les Illes Balears dedicada a l’ensenyament, arribi als 40 anys i al seu número 151; al mateix temps que es referma en la voluntat de seguir oferint al món educatiu un espai de debat i de reflexió pedagògica adaptat als nous temps i als nous formats.