L’estat premia saber maltès i no català per a ser becari a la indústria alimentària a Catalunya

Els darrers tres mesos de 2017, coincidint amb l’aplicació de l’article 155 sobre les institucions catalanes, el govern espanyol va aprovar 31 normatives que representaven una cascada d’imposicions de la llengua castellana en territoris de l’Estat espanyol on la llengua pròpia és la catalana. Això va significar que la quantitat de lleis discriminatòries dels parlants de català aprovades durant el 2017 s’enfilés fins a la preocupant xifra de 93, quan s’hi sumen també les que aproven les autoritats europees.

De les normatives en qüestió, 18 són d’origen estrictament estatal, mentre que 13 van ser aprovades pel Parlament Europeu o la Comissió Europea. Les disposicions estatals són sempre explícitament impositives del castellà, mentre que de les 13 europees, 6 imposen aquesta llengua perquè és llengua oficial de l’Estat i 7 discriminen el català perquè no és un idioma oficial de les institucions comunitàries. Cal tenir present, però, que totes les normes europees que perjudiquen la llengua catalana es deriven en darrera instància de la negativa de l’Estat i dels seus partits principals de sol·licitar que el català sigui una llengua oficial de la Unió.

Per àmbits, el darrer trimestre de 2017 crida l’atenció la imposició del castellà en la documentació: fins a 27 normes exigeixen aquesta llengua en els tràmits amb les administracions. En altres àmbits, l’impacte és més reduït que altres cops: dues normes estableixen el castellà com un requisit obligatori, una l’imposa en l’etiquetatge i una altra l’exigeix en el món de l’educació. Convé dir també que dues normes eminentment impositives en la documentació contenen exigències relacionades amb els ajuts públics, i una tercera preveu el castellà com a requisit.

