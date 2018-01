Repressió

Judici a quatre veïns de Sant Pere de Ribes per la concentració contra la violència policial de l’1-O

Quatre veïns de Sant Pere de Ribes afrontaran demà un judici després que es formalitzés una denúncia interposada per Fran Perona, regidor del PSC, per la concentració de protesta contra la violència policial de l’1 d’octubre.

El dia 2 d’octubre, arreu de Catalunya, es van convocar concentracions de rebuig a la violència policial que vam patir durant la jornada del referèndum de l’1 d’octubre. A Sant Pere de Ribes moltes entitats i partits també convocaven a la concentració de les 12h del migdia davant de l’ajuntament. Més de 80 persones van concentrar-se davant de Can Puig. En aquella concentració, dos regidors del PSOE (Josep Moya i Fran Perona) van fer acte de presència amb la idea d’intervenir en la mateixa concentració, però per fer referència a altres temes.

Tal i com destaca el web de la candidatura UM9, "Davant d’aquesta provocació i oportunisme es va fer un intent de mediació amb els regidors i fer-los entendre que no era el moment, que la situació era molt greu i els concentrats no entendrien que uns representants d’un partit, el PSOE, que havia intentat impedir el referèndum, ara s’aprofitessin de la concentració. Però davant la negativa dels regidors del PSOE i la seva insistència a presentar l’acte, La concentració ciutadana va continuar amb unes paraules de repulsa als fets ocorreguts i de suport a la lluita pel dret a decidir. Finalment es va cantar els segadors i es va dissoldre la concentració."

Unes setmanes més tard, els quatre veïns van rebre una notificació judicial, denunciats per part de Fran Perona d’un delicte lleu de ”Falta respeto autoridad“.

El grup municipal d’UM9-CUP va presentar al ple municipal una moció de reprovació sobre aquests fet, en què es qüestionava l’actitud del regidor, la falta sensibilitat a l’hora d’afrontar aquest tipus de situacions ("no crispar l’ambient amb els veïns") i en què es criticava que la denúncia només contribueix a la persecució per ideologia i al clima de repressió engegat per l’estat espanyol. En aquest sentit, la moció també qüestionava que un regidor al govern municipal utilitzés la via penal-judicial abans que la mediació i el diàleg per resoldre una qüestió política.