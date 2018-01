Música popular

Inauguració de la 31è edició del Tradicionàrius amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Aquest divendres es dóna el tret de sortida de la 31a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius amb l'actuació del Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, coincidint amb el seu 25è aniversari de la seva carrera musical. El concert farà un viatge per tot el seu repertori i recordarà les cançons més emblemàtiques d’aquests anys. Una trajectòria que ha estat mereixedora d’11 premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan Amades; 13 treballs discogràfics i prop de 2000 concerts arreu de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, el Baix Aragó, el Rosselló francès i ciutats com Paris, Madrid, Brussel·les, Bilbao i Saragossa. 25 anys a la carretera: en el cas dels Quicos, dalt del seu 4L que funciona millor que mai.

Prèviament, a les 20.00 h al Centre Artesà Tradicionàrius a la Vila de Gràcia (CAT) hi haurà la inauguració de l'exposició de Peret Blanc de Beget i a continuació, el seguici inaugural de la plaça de la Vila al CAT amb Kabum i Col·lectiu Guirigrall.

A l'edició d'enguany, més de 60 grups passaran aquest any per l'escenari del Tradicionàrius. Els concerts i els balls folk són un dels aparadors més importants de la música d'arrel catalana.

Al Tradicionàrius no s'obliden dels que ja no hi són, així ho explica Jordi Fàbregas, director del festival: "El Tradicionàrius també ha de servir igual per donar cabuda als llenguatges nous i les propostes noves, no volem perdre la història i d'allà on venim". Per això, hi haurà tres homenatges: a Maria Laffitte, una de les fundadores del Tradicionàrius, en els 10 anys de la seva mort; a Pere Tàpies, vinculat a la festa de sa Pobla amb la seva 'Oda a la sobrassada,' i a Toni Roig, fundador d'Al-Mayurqa.