I vostès s’ho creuen?

Per Xevi Xirgo. Publicat a la secció d'Opinió de El Punt Avui el 20 de gener de 2017.

Sentia ahir les càbales que feien uns tertulians sobre la possible investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Com en tot en aquesta vida, hi havia gustos per a tothom. Que si hi ha un pla A, que si hi ha un pla B, un de C i no sé quants més. Jo, independentment de creure i defensar que ell ha de tornar a ser president (per allò del compromís electoral que aquest cop es tractava de restituir el govern), no en tinc ni idea, de si hi ha un pla B, un de C o no sé quantes derivades. En realitat, crec que a hores d’ara potser no ho saben ni ells mateixos, què faran. Però el que em resisteixo a pensar, i d’aquí venia que els cités la tertúlia matinal (hi poso matinal perquè ara, de tertúlies, en tenim de matinals, de migdia, de primera hora de la tarda, de mitja tarda, de vespre, de nit, de cap de setmana...), és que hagin de prendre cap decisió en funció del que alertava ahir una de les periodistes que vaig sentir. “Oh. Però és que si Puigdemont és president, Rajoy ja ha dit que no desactivaran el 155”, deia. I jo em pregunto: i vostès creuen que mai el desactivaran de veritat, el 155? Ha vingut per quedar-se. Se’n dirà 155, se’n dirà revisió de comptes, se’n dirà garantir la seguretat (ni que costi 87 milions), se’n dirà tutela judicial o se’n dirà de qualsevol altra manera, però ara no pararan. Mirin i escoltin vostès les tertúlies de l’altre costat; mirin i escoltin vostès la barra amb què el ministre Zoido respon les preguntes de la compareixença; i mirin i escoltin vostès amb quin to se’ns adreçaven ahir aquells polítics de Madrid, que en comptes de posar solucions sobre la taula (que seria la seva obligació) es dediquen a passar-nos factura per allò que ells han considerat una deslleialtat i no pas una aspiració democràtica. Vull dir que sí, que és molt important que el govern de Madrid desactivi com diuen el 155. Molt. Però també és molt important que siguem conscients tots plegats que per recuperar les nostres institucions i la nostra autonomia (i quan parlo de recuperar l’autonomia en aquest cas no parlo de comunitat autònoma) a banda del 155 caldria que a Madrid desactivessin moltes altres coses que no desactivaran. Serà just al contrari.