Guanyem Badalona en Comú anuncia una ronda de trobades amb formacions de la ciutat

La formació municipalista reuneix el seu consell de debat polític aquest dissabte per continuar el debat sobre el model de ciutat pels propers 25 anys, que volen obrir a altres plataformes i moviments socials. Aposten perquè aquest model de ciutat compartit sigui la base per un front d’unitat popular d’esquerres i republicà per la ciutat de cara al 2019

Guanyem Badalona en Comú (GBeC)