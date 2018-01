Es presenta a Girona l’estudi contra la segregació escolar del Síndic de Greuges

Aquest dimecres, 31 de gener, l’assessor del Síndic de Gregues Bernat Albaigés Blasi ha participat en un acte titulat “Recomanacions i propostes contra la Segregació Escolar de la Sindicatura de Greuges”, organitzat pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) de Girona i Salt, que agrupa FAPAC, MRP, USTEC·STEs, CC.OO, FETE-UGT, SEPC.

L’acte, que s'ha realitzat a l’espai Marfà de Santa Eugènia a les 6 de la tarda, ha girat al voltant de l’informe de la Sindicatura sobre la segregació escolar a Catalunya, que situa la ciutat de Girona entre els 10 municipis de més de 10.000 habitants amb nivells de segregació escolar de l’alumnat estranger més elevats a primària.

Cal tenir en compte que la comunitat educativa és a les portes d’un nou procés de preinscripció (curs 2018-2019) en què no hi ha constància de si s’aplicaran algunes de les mesures previstes en el procés deliberatiu promogut per l’Ajuntament de Girona al voltant de la planificació educativa a la ciutat, titulat “Per a un model d'escolarització més equitatiu en l'accés i en el resultat”.