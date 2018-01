Barcelona/Cambrils

ERC i PDCAT demanen la compareixença de Zoido per la relació del CNI amb l'imam de Ripoll

Els diputats al Congrès de Diputats Joan Tardà per ERC i Carles Campuzano pel PdCAT han sol·licitat la compareixença del Ministre de l'Interior espanyol Juan Ignacio Zoido per donar explicacions sobre la relació de l'Estat espanyol i "en particular del seus serveis d'intel·ligència, amb el terrorista Aldelbaki Es Satty", conegut com "l'iman de Ripoll".

Cal recordar que l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost, va ser un confident del CNI, segons explica el diari El País. A més de ser investigat a l'operació Chacal, l'imam va col·laborar amb la policia d'intel·ligència espanyola almenys durant la seva estada a la presó de Castelló, entre el 2010 i 2014, on va estar ingressat per un delicte de tràfic de drogues.