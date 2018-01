Televisió

Emissió a IB3 i TV3 del documental "Guillem d'Efak. L'ànima negra de l'Illa"

IB3 i TV3 estrenaran aquest dijous a la televisió el documental "Guillem d'Efak. L'ànima negra de l'illa", per IB3 Televisió es podrà veure a les 22:40 h i per TV3 a les 23:00 h. A més de per televisió, es podrà veure a través de la pàgina web d’IB3 en directe o en la secció 'a la carta' de TV3.

Es tracta d'un documental original de la productora barcelonina Manual amb la coproducció d'IB3, Televisió de Catalunya, Nova Televisió i, amb la col·laboració de l'empresa GOC Networking, el celler Ànima Negra, Baleària i la Fundació Carulla. El documental és una aproximació a la vida del poeta i cantant Guillem Efak. (Guinea Equatorial 1929- Mallorca 1995), en què l'actor i dramaturg Pep Tosar vol fer una obra de teatre sobre Guillem de Efak i viatja a Mallorca per entrevistar els que el van conèixer.

El documental es va presentar a la secció oficial de l'última edició del Memorimage de Reus.

"Guillem d'Efak, l'ànima negra de l'illa"

Guillem d'Efak va ser un poeta i cantant mallorquí d'origen guineà, una persona molt culta (tot i els seus orígens humils), intel·ligent, ocurrent, divertida, vital i amb una sensibilitat excepcional. Li agradava tant jugar a seduir i provocar situacions que, fàcilment, podien convertir-se en anècdotes que, amb el temps, s'han convertit en una sèrie de llegendes, fent d'ell una mena de mite. A Catalunya se'l recorda com a cantant i integrant del moviment de la Nova Cançó, i poc se'n sap de la seva obra poètica o de la seva vida personal. En canvi, a Mallorca, coneixen més facetes creatives de Guillem, sobretot la poètica, i les vitals.

En el documental, l'actor i dramaturg Pep Tosar viatja a Mallorca per entrevistar els qui van conèixer Guillem d'Efak i, així, fer una obra de teatre sobre el poeta. Es tracta d'un recorregut que l'endinsa en la vida d'aquest personatge que, com ell deia, "només estava compromès amb la vida". Els qui el van conèixer també assenyalen que tenia un profund compromís amb el poble.

De tornada a casa, Pep recorda tot el que li han explicat sobre Guillem les persones amb qui ha parlat: amics de la infància, companys de viatge i la seva viuda. Entre tots l'han ajudat a refer la vida de Guillem d'Efak i a donar a conèixer una dimensió humana a qui, fins ara, era només un personatge. Així, Pep Tosar construeix, dins seu, un Guillem d'Efak propi que protagonitzarà la seva obra teatral "Tots aquests dois".