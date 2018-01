1-0

Els CDR del Barcelonès rebategen el nom del Passeig Joan de Borbó del barri de la Barceloneta pel passeig de la República

Aquest migdia, els comitè de Defensa de la República del Barcelonès (CDR) han rebatejat el nom del Passeig Joan de Borbó del barri de la Barceloneta de la capital pel passeig de la República.

Prèviament han fet un vermut popular d'homenatge a la ciutadania que va defensar els centres de votació del referèndum per l'autodeterminació del passat 1-O davant del Museu d'Història de Catatunya, al Palau de Mar

A continuació, en manifestació pel Passeig Joan de Borbó s'ha anat rebatejant les plaques pel de passeig de la República. Durant la marxa s'ha reivindicat els resultats electorals del 21D, així com el mandat de Carles Puigdemont com a president. Així com la contrucció de la República des de baix. També s'ha fet una crida pel dia 30 davant el Parc de la Ciutadella per assistir al ple d'investidura de Carles Puigdemont. Durant la mobilització també han pintat llaços grocs a terra per reclamar la llibertat dels polítics empresonats a Madrid.

La marxa ha acabat davant l'Escola Mediterrània, que va patir les càrregues policials del passat 1-O, on s'hi ha penjat una placa amb la frase: "En homenatge a totes les persones que van defensar els col·legis electorals del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre de 2017, exemple d’autoorganització i lluita popular".