Investudura

Els carrers es tornen a omplir per defensar el vot del 21-D

Jornada frenètica, la d'aquest dimarts, A quarts d’onze del matí, el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que s’ajornava el ple d’investidura de Carles Puigdemont per assegurar que fos “amb totes les garanties”. Minuts després, l’Assemblea ha enviat un comunicat indicant que, malgrat aquest ajornament, les mobilitzacions previstes seguien en peu.

Dit i fet. A ds quarts de tres del migdia, una columna de gent ha sortit de plaça Sant Jaume, direcció al Passeig Lluís Companys, darrere una pancarta ben explícita: Som República. El carrer Princesa ha quedat pràcticament ple; gent amb banderes, estelades i sobretot llaços i peces de roba grogues, han anat baixant fins al Passeig Lluís Companys, desfent el camí fet la tarda del 27 d’octubre. Allà, la columna de gent, encapçalada per Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea, i d’altres membres del Secretariat Nacional, ha convergit amb molta gent que ja els estava esperant. Un cop arribats, membres del Secretariat Nacional han llegit un comunicat, que es pot trobar íntegrament aquí.

“La nostra força és la unitat”

Agustí Alcoberro ha explicat que el motiu principal de la convocatòria d’avui era avalar l’elecció de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Malgrat els esdeveniments del dia, s’ha decidit mantenir la convocatòria, ha dit, perquè s’han entès els arguments tècnics esgrimits pel president del Parlament, Roger Torrent, i que l’han portat a ajornar el Ple d’investidura. Tot i això, Alcoberro espera que Torrent pugui convocar el Ple en les properes hores.

Segons el vicepresident, el poble té veu i té coses a dir, com es va demostrar a les eleccions del 21D, i ha advertit l’estat espanyol: “allò que han decidit els vots i les urnes no es pot canviar en un despatx”, i ha recordat que la sobirania del Parlament no pot ser modificada per cap tribunal ni especial ni ordinari.

Alcoberro ha dit que seguirem avançant des de les entitats socials i des dels escons republicans del Parlament, però ha enviat dos missatges clars. El primer, la importància de la força de la gent, que és capaç de mobilitzar-se sempre que fa falta. I el segon, dirigit sobretot a les forces republicanes, els ha demanat unitat. “La nostra força és la unitat”, els ha recordat, i els ha advertit que no els permetrà “enfrontaments fratricides” entre germans. Alcoberro ha receptat alçada de mires i treballar conjuntament per la unitat d’acció.

Per tot això, el vicepresident de l’ANC ha emplaçat la ciutadania que es concentrava al passeig Lluís Companys a seguir mobilitzats amb la voluntat de persistir i de vèncer. “Aquest és el nostre objectiu”, ha conclòs.