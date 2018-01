#noal155

El Tribunal de Comptes espanyol investiga el Diplocat

L'Alerta es fa ressò que el ple del Tribunal de Comptes espanyol ha aprovat una resolució a la qual ha tingut accés Efe, com a resposta a les mesures aprovades pel Ple del Senat el passat 27 d’octubre per l’aplicació a Catalunya de l’article 155.

Per dur a terme aquesta fiscalització, el Tribunal de Comptes demana informació de fins a 29 entitats, entre elles del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, liquidat ja per l’aplicació del 155.