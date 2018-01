«Zoido demostra que l'Estat és insensible, que no recula ni un mil·límetre i que necessita perpetuar la confrontació per sentir-se un cos polític útil»

El cost de la repressió: 87 milions

Així ha estat el recital de Zoido durant la compareixença d'aquest dijous per explicar l'operació policial de l'1-O al Senat. Sense vergonya, a totes per demostrar allò que ja sabíem, per desgràcia de la nostra salut democràtica: que l'estat espanyol és insensible, que no recula ni un mil·límetre i que necessita perpetuar la confrontació per sentir-se un cos polític útil.afirmant amb tota la suficiència possible que "l'actuació de l'1-O va ser legítima i proporcionada" i que les actuacions de les forces de seguretat espanyoles es van fer per "evitar l'abisme". I ho ha rematat amb la dada que ens faltava: el cost de l'Operació Copèrnic ha estat de 87 milions d'euros.Ni tampoc a afirmar que la culpa era de qui votava, de qui desafiava, de qui dissentia, o de qui no volia conformar-se amb una democràcia de fireta. Però no ha tingut el mateix coratge per aclarir qui va donar l'ordre de carregar contra la gent , ni per dir qui va donar, més tard, la contraordre de retirada.que hem conegut l'informe anual dels Human Rights Watch . L'ONG ha conclòs que la policia espanyola va fer un "ús excessiu de la força". Dues maneres d'arribar a conclusions amb els mateixos fets, en una disparitat de criteris que fa més mal que la força bruta de la policia, i que demostra l'única via que, ara com ara, es contempla des del govern central: repressió, negació i autoritarisme desaforat., però que encara no sap el preu de la seva dignitat i de la dels seus ciutadans.