Casals i Ateneus

El Casal Popular de Joves denuncia la campanya d'estigmatització i criminalització contra les treballadores sexuals promoguda pels veïns de Jaume I.

A propòsit de les declaracions del passat 28 de gener de 2018 de l'associació de veïns de Jaume I on demanava més vigilància contra la prostitució i les drogues al Centre Històric, des del Casal Popular de Joves volem deixar clar que assenyalar la prostitució com un dels problemes del barri i equiparar-la al tràfic de drogues és una forma d'estigmatització i criminalització de les treballadores sexuals.



El col·lectiu de joves considera que és urgent defensar els drets de les treballadores sexuals i capgirar discursos criminalitzadors, com aquests, que només fan que donar impunitat als abusos sexuals i la violència masclista que ja pateixen les treballadores.



Entenem, doncs, que la vigilància, en cap cas pot anar dirigida contra aquelles qui exerceixen la prostitució com a mitja per sobreviure i guanyar-se la vida, sinó que hauria d'anar dirigida contra l'explotació de les proxenetes o possibles abusos dels usuaris.



Cal polítiques orientades a garantir els drets i dignificar la vida de les treballadores sexuals i no pas polítiques de "vigilància" que contribueixin a la discriminació i l'anul·lació de drets i suports econòmics dirigits a les treballadores sexuals perquè puguin sortir de la precarietat. Més "vigilància" contra les treballadores no suposo fer front a cap dels problemes reals que existeixen al barri.