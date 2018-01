El Casal Popular de Joves crítica la manca d'espais per estudiar a Lleida en època d'exàmens

A Lleida, cada vegada que arriba l'època d'exàmens es repeteixen les mateixes problemàtiques: la manca d'espais per poder estudiar, la massificació dels espais habilitats i amb horaris molt reduïts i limitats (sobretot en horari nocturn).

És per això, que a falta d'espais per estudiar, formar-nos i llegir... Les joves del Casal Popular ens estem organitzant per tal de posar a disposició de tots els joves que ho necessitin el nostre local situat al carrer Tallada n1. Aquests dies l'autoorganització i l'empoderament permetrà donar resposta a la necessitat d'uns pocs estudiants per accedir a espais per poder estudiar. Amb aquesta acció, volem denunciar la manca d'espais habilitats a la ciutat, la massificació de les biblioteques i els horaris limitats i insuficients.

Des del Casal Popular de Joves entenem que l'Ajuntament de Lleida hauria de ser qui garantís que totes les joves estudiants puguin accedir a espais còmodes i adequats per tal de poder estudiar i aprendre amb unes condicions dignes i habilitar nous equipaments en època d'exàmens per tal de satisfer totes les necessitats.

Creiem que el dret a l’estudi no només és l’accés a l’educació mitjana i universitària, sinó també les condicions per poder dur a terme aquests estudis, especialment en època d’exàmens, per això demanem al regidor de Polítiques per als drets de les persones, Xavier Rodamilans que La Paeria comenci a treballar per tal de mirar solucions de cara a les pròximes temporades d'exàmens.