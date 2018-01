Investidura

Desconvoquen l'acampada al Parlament

Tot i l'ajornament de la investidura, l'ANC i els CDR havien manitigut les convocatòries de mobilitzar-se davant el Parlament per expressar el seu malestar davant de la decissió del President Roger Torrent. Després de falses notícies que corrien per la xarxa sobre una possible sessió d'investidura cap a les 18.30, l'ambient s'anava escalfant a les portes del parc de la Ciutadella.

Al no haver investudura, els manifestant volien entrar al parc de la Ciutadella per mantenir-se allà com a mobilització permanent. Mentrestant, l'ANC donava per desconcat la protesta. Juts en aquest moment els manifestants accedeixen al Parc de la Ciutadella i es planten a les portes del Parlament, entre mig de dures càrregues policials. Tot plegat amb un balanç de tres persones ateses, dos detinguts i 24 agents ferits lleus, segons dades del SEM.

Els manifestants que han assolit situar-se a les portes del Parlament decideixen passar la nit i mantenir l'acupació fins la investidura.

Cap a les 23h, les 120 persones que havien decidit acampar al parc de la Ciutadella han decidit assembleàriament abandonar l'acció després d'una votació on s'ha produït un empat tècnic. Han denunciat la brutalitat policial i les detencions de dos persones