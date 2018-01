21-D

Denuncien irregularitats i falta de transparència en el procediment i gestió del vot exterior

Anàlisi elaborada a partir de la observació de més de 800 voluntaris a 104 consolats de 60 països i a les delegacions provincials catalans. Les constatacions contradiuen les recents declaracions de PP i PSOE, posa el descobert les falles del sistema actual i suggereix propostes que garanteixin el vot dels expatriats

Més d’un mes després de les eleccions del 21 de desembre, el govern espanyol segueix sense publicar les dades dels vots exteriors recollits a cada consolat, dels resultats per països, del nombre de sobres totals arribats a consolats, o dels que no han estat comptabilitzat. Més greu encara, ni tant sols és pública la xifra exacta de vots que van arribar a cada delegació provincial després del pas obligat dels sobres pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a Madrid abans que entressin finalment en urna a Catalunya. La xarxa CatalansAlMon.com denuncia públicament la manca de transparència i l’ocultació d’informació oficial detallada sobre el vot exterior, fet que qualifica d’inadmissible en una democràcia. I ho fa presentant l'informe elaborat al llarg de les darreres setmanes sobre tot el procés de vot exterior a les eleccions nacionals del 21 de desembre, sobretot a partir de les observacions de 818 voluntaris a 104 consolats de 60 països (on es concentra el 80% dels catalans expatriats) i posteriorment a les delegacions provincials on els vots van ser comptats.

L'objectiu de la iniciativa d’observació era justament poder dur a terme una supervisió sobre el terreny del que succeeix tant a consolats com al recompte final, per tal de prendre nota de les disfuncions, els defectes i poder proposar així millores per a futures eleccions. La presència als consolats es va coordinar amb els tres partits independentistes, Junts x Catalunya, ERC i la CUP, de manera que els observadors fessin el que a Catalunya seria el paper d'apoderats.

L’ànalisi contradiu les declaracions fetes pels portaveus de PP i PSOE, de fa tres dies, Leopoldo Barreda i Ignacio Sanchez Amor, quan al Congrés dels Diputats van negar que en les eleccions del 21 de desembre passat es limités el dret de vot i van titllar d'alarmistes els grups independentistes que demanaven la compareixença dels ministres Dastis i Zoido a Madrid per donar-ne explicacions.

L’informe no només recull les irregularitats i falta de transparència detectades sinó que per tal de ser constructiu presenta suggeriments de millora que permetrien que efectivament el Vot Exterior fos garantit, ja que és un dret fonamental que actualmente no ho és. En el seu informe, CatalansAlMon.com diferencia tres tipus de problemàtiques. En primer lloc, el propi sistema de vot pregat, amb la burocràcia i terminis ajustats que dificulten la participació dels votants a l'exterior (va pregar el vot només el 17,46% del cens, sobre 226.381 catalans registrats). En segon lloc, els problemes durant el període de votació, com ara la falta de control del vot que arriba per correu al consolat, la negativa de fer fotos als segells, entre altres. I finalment els que es van detectar en el moment del recompte ja a Catalunya després de passar per Madrid, al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, on ningú ha pogut observar com ha estat la manipulació dels sobres i la documentació.

La xarxa denuncia també la falta d'informació pública (ni al BOE ni en cap document oficial) sobre el funcionament del vot presencial dins del consolat, fet que n'ha dificultat la supervisió per part dels observadors. En aquest sentit, no s'ha pogut actuar contra el comportament poc transparent en alguns consolats. El vot que arribava per correu, per exemple, no va poder ser supervisat pels observadors, ja que la llei no determina amb detall quines són les tasques que pot desenvolupar un "representant electoral al consolat", el paper que havien de desenvolupar els 818 voluntaris del projecte.

Un sistema deficient que no garanteix el vot ciutadà: Vots invisibles i vots desapareguts

Les dades més rellevants que demostren que el sistema no és garantista és la incoherencia entre les poquíssimes dades fetes publiques. En comparació amb el 2015 es va incrementar un 63% el “vot pregat” (les peticions de vot a l’exterior). De les 39.521 peticions de votar (un 17,46% del cens), només es van recomptar 21,173 vots (el 68,7% del vot sol·licitat). És a dir, en les eleccions del 21 de desembre, el 30% dels vots esperats ha desaparegut i mai ha arribat en urna.

Als “vots desapareguts” cal afegir-hi els “vots descartats”, és a dir, vots efectivament arribats fins l’urna però que per qüestions burocràtiques (manca de certificats o altres) no són ni tant sols hi entren i no són comptabilitzats pels funcionaris sinó llançats. No en queda cap rastre ni se’n fa cap recompte oficial, la qual cosa es considera igualment irregular. Només a Barcelona, l'equip d'observadors voluntaris va comptabilitzar més de 1.000 d’aquests vots. Igualment pel que fa al recompte en urna, CatalansAlMon.com no entén que no es pugui supervisar des del primer dia que arriben, ja que la xifra no coincideix amb la de l'escrutini realitzat.En aquestes eleccions, com en les anteriors, cap de les persones que han votat té la certesa que el seu vot hagi estat comptat o no, tot i el sistema de seguiment que ha començat a posar en marxa el govern espanyol per als sobres amb material electoral que s'envia als qui han sol·licitat el vot.

Millores perquè el sistema de vot exterior torni a ser garantista

CatalansAlMon.com reclama eliminar el sistema de vot pregat, de manera que torni a ser sufragi universal real com anteriorment al 2011. També suggereix la millora de les instruccions, l'extensió del període de vot fins el dia mateix de les eleccions per a tots els residents a l'exterior (permanents i temporals, sense discriminació), en vista que el 16% del vot s'ha recollit en la segona tongada d'enviaments. Igualment insisteix en la necessitat d'aprofitar les eines digitals per millorar la gestió i seguiment de cada vot. No hi ha cap raó per no tenir una web oficial des d'on es puguin descarregar i imprimir les paperetes, amb un codi QR per a validar-les si cal. També proposa que els consolats tinguin in situ butlletes per tal de permetre la votació a qui no les hagi rebut a temps. Igualment proposa que el seguiment electrònic personalitzat posat en marxa per a la documentació electoral que surt cap al votant, un sistema que s'ha demostrat defectuós perquè en ocasions els votants llegien que els seus sobres no havien sortit i en canvi els havia arribat a casa, pugui ser un seguiment complet, és a dir, que el votant pugui comprovar que el vot finalment arriba en urna a Catalunya.

Per últim, CatalansAlMon.com ha emplaçat els partits polítics a seguir denunciant les irregularitats tant al Parlament de Catalunya com a Madrid i al Parlament europeu. En aquests dos darrers parlaments, ERC ja va presentar denúncia via preguntes parlamentàries el mes de desembre, afegint-s'hi recentment el PDeCAT