En defensa del territori

Continua l’espoli d’oliveres monumentals al Sènia

De moment encara hi resten algunes

Aquest matí la plataforma Salvem lo Montsià ha fet una acció reivindicativa a la finca d’Ulldecona on l’empresa Cultius Ponç, de Sant Celoni, s’està emportant oliveres monumentals per a vendre-les. Els seus membres han denunciat que ‘aquest espoli’ no afecta únicament un patrimoni local i comarcal sinó el de tota ‘la humanitat’.

L’Ajuntament d’Ulldecona ha perdut la batalla contra l’empresa Cultius Ponç, qui des d’aquest dilluns ha començat a endur-se les oliveres mil·lenàries que té en propietat al terme municipi. El consistori va requerir formalment a l’empresa que no s’emportessin els exemplars catalogats com a mil·lenaris. Però des d’aquest dilluns a la tarda diversos camions carregats amb exemplars d’oliveres entren i surten de la finca del Mas del Rector a la falda de la serra del Montsià. Núria Ventura és alcaldessa d’Ulldecona.