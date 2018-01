Llibertat presos polítics

Clam de llibertat als carrers quan es compleixen tres mesos de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

A centenars de poblacions de Catalanuya han tornat a reunir-se els veïns i veïnes; també a Perpinyà; i a diverses poblacions d'Europa i a Barcelona, una manifestació ha recorregut la ciutat.

La ciutadania s’ha tornat a mobilitzar aquesta tarda per protestar contra l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que avui fa tres mesos que van entrar a presó. A centenars de poblacions han tornat a reunir-se els veïns i veïnes; també a Perpinyà; i a diverses poblacions d'Europa i a Barcelona, una manifestació ha recorregut la ciutat.



Cinc columnes de de gent s’han trobat a la cruïlla del passeig de Sant Joan amb carrer Casp. Les columnes provenien de diversos punts de Barcelona: una columna provenia de l’esquerra de l’Eixample; una altra del Fossar de les Moreres; la tercera, de la plaça Monumental; la quarta de la zona del metro de Marina, i la darrera, de la plaça de la Vila de Gràcia.



Un cop les columnes han desembocat al passeig de Sant Joan, la manifestació ha anat baixant fins arribar al passeig Lluis Companys, fins a l’alçada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sota el lema “Som gent de pau: llibertat!”. Allà, l’actriu Marta Millà ha conduit els parlaments, que han comptat amb les intervencions dels vicepresidents de l’ANC, Agustí Alcoberro, i d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, a més de l’economista i activista per la justícia social i la pau, Arcadi Oliveres, que ha lloat el compromís amb la no violència de Sànchez i Cuixart, i Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional i coordinadora del Col·lectiu Praga, que ha posat en evidència com l’Estat ha retorçat les lleis en el sentit que convingui per empresonar Sànchez i Cuixart.



“No ens aturarem fins que els traguem de les presons”



Agustí Alcoberro ha remarcat: “tot això que estem fent val molt la pena i cal seguir fent-ho, perquè cal mantenir el compromís adquirit el 16 d’octubre: no normalitzar l’existència de presos polítics”. “No ens aturarem fins que els traguem de les presons”, ha dit.



Al mateix temps, Alcoberro ha considerat una “vergonya” el fet que càrrecs electes escollits democràticament no puguin exercir el seu dret de representació per estar empresonats. Finalment, ha volgut acabar encoratjant la ciutadania a seguir treballant per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels membres del govern exiliats. “La seva llibertat és la nostra”, ha conclòs.



Al seu torn, Marcel Mauri ha compartit amb Alcoberro la idea que no s’ha de normalitzar el fet de tenir presos polítics. Per Mauri, aquests empresonaments han volgut dividir-nos com a societat, i ha demanat no donar-los aquesta alegria, sinó al contrari, seguir treballant per ser un sol poble.



Per acabar, Mauri ha demanat no resignar-se ni entristir-se, sinó tenir agraïment cap aquestes persones que “ho han arriscat tot” per defensar els drets del poble de Catalunya.



Manifest dels tres mesos



L’actriu Marta Millà ha estat l’encarregada de posar veu al manifest que ANC i Òmnium han redactat, i que es pot llegir íntegrament aquí. El text remarca la idea que, tant Sànchez com Cuixart, són a la presó per les seves idees polítiques, concretament “per defensar el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya”; i acusa l’Estat d’actuar com una dictadura, ja que priva de llibertat ciutadans per haver-se manifestat pacíficament, i per haver tirat endavant el mandat del poble, en el cas del vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn.

“Ara mateix a l’Estat espanyol s’estan vulnerant drets bàsics i fonamentals, no estan garantits alguns drets i llibertats”, afirma el manifest, i recorda que les entitats no han comès cap delicte, i que el tribunal que va enviar-los a presó, l’Audiència Nacional, no era competent per fer-ho.



Finalment, l’ANC i Òmnium lloen el paper de Sànchez i Cuixart, com un exemple viu de “lluita pacífica”, i encoratgen la ciutadania a no defallir en la lluita per la llibertat no només de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, sinó també d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn. “Exigim justícia!”, conclou el manifest.