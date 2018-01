Drets lingüístics

Castelló promou la campanya «Ací t’entenem» dirigida als consumidors que vulguen fer valdre els seus drets lingüístics

La Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Castelló ha impulsat la campanya «Ací t’entenem», dirigida als consumidors castellonencs que vulguen fer valdre els seus drets lingüístics.

En aquesta línia, ha donat a conèixer un cercador de comerços sota el nom de Troballengua on els consumidors es poden dirigir en valèncià sense cap poblema i a més a més podràs trobar aquest distintiu «Ací t’entenem» en totes les botigues de la ciutat que formen part de la campanya.

Els objectius de la campanya se centren en línies força: "Perquè parlar als clients en la seua llengua és sinònim d'una atenció de qualitat i proximitat"; "Perquè volem viure en valencià"i "Perquè la meua llengua mai no serà una desconeguda per a mi". També es fa una crida a les botigues a sumar-se a la campanya.

Segons Castelló per la Llengua aquesta campanya s’emmarca dins de la «Carta lingüística» proposada per l'entitat i signada per les candidatures que en 2015 volien propiciar un canvi a la ciutat. El text recull que «Es fomentarà un ús lingüístic responsable en el comerç de la ciutat, per garantir el coneixement (si més no passiu) del valencià dels dependents i protegir el dret del ciutadà a ser atés – o si més no entés- en la seua llengua», i que «Es treballarà per crear sinèrgies entre comerç i voluntariat lingüístic: amb la creació d’una xarxa de comerços en valencià».

Troballengua

Els comerços registrats a Troballengua han rebut les enganxines “Ací t’entenem”, que han començat a posar als seus mostradors. Així, tots els clients sabran que no els cal canviar de llengua i l’atenció comercial serà més natural i próxima, fent de la realitat bilingüe una riquesa positiva i no un problema o un fet a amagar.

El projecte Troballengua, l’únic directori de comerços i professionals que entenen el valencià -el parlen o no-, ha enviat les enganxines als seus usuaris registrats conjuntament amb un carta els quals els convida a posar-la a les portes dels seus establiments i pujar una foto a les xarxes socials. Entre totes les empreses i particulars que hi participen, es sortejaran tres premis consistents en una estada per a 2 persones en la Casa Rural La Llar d’Aitana d’Alcoleja (El Comtat), una entrevista al nostre blog difosa a les seves xarxes i 15 dies de publicitat en banner al seu web.