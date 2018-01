Euskal Herria

Bilbo espera avui reunir una multitud per «avançar junts»

A les 17.30 d'avui partirà de La Casilla la mobilització de Sare que s'anticipa multitudinària un any més. Portarà aquesta vegada com a lema '' Elkarrekin aurrera egiteko prest gaude '' (Estem preparats / des per avançar junts) i tindrà com a referència especial la situació dels anomenats «nens de la motxilla», més de 110 menors que tenen els seus pares o mares tancats en una presó ia centenars de quilòmetres de casa, segons informa Gara

Aquesta manifestació suposa fa anys la major mobilització política anual a Euskal Herria. La seva força va decréixer un tant després de batre marques històriques entre 2012 i 2014, quan va arribar a reunir 130.000 manifestants segons el recompte de GARA després del veto judicial a una primera convocatòria, però l'any passat va repuntar respecte a 2016 en sumar 78.000 persones. Ve precedida per la mobilització del 9 de desembre a París, promoguda pels artesans de la pau i que va portar a la capital francesa a 11.000 manifestants.

Encara que el protagonisme principal correspon a la ciutadania i també als familiars dels presos, a la manifestació se sumen EH Bildu, sindicats com ELA, LAB i Steilas, i múltiples col·lectius. PNB i Podem Euskadi no expressen la seva adhesió (en aquest últim cas per un sol vot de diferència en la reunió de la seva direcció), però comparteixen les reivindicacions de la mobilització i deixen en mans dels seus afiliats i simpatitzants acudir o no a la marxa. La candidatura Aranzadi-Pamplona a Comú va comunicar ahir que suma.

En realitat, aquesta marxa serà el colofó a un programa que s'inicia al matí amb una taula rodona sobre participació civil en resolució de conflictes (11.30, La Borsa), segueix després a la carpa de l'Arenal amb activitats lúdiques i propagandístiques, i continua fins i tot després de la mobilització.

Ahir a la nit va haver-hi concentracions a Gasteiz (410 participants), Mutriku (55), Lekeitio (99), Oñati (65), Usansolo (25), Lizarra (35), Ugao (71), Getaria (40), Lazkao (81), Barañain (46), Bera (17), Arbizu (51), Antzuola (22), Berriz (27), Añorga (19), Ondarroa (149), Bergara (50), Zarautz (143), Deba (42), Zornotza (75), Legorreta (14), Amurrio (55), Agurain (42), Andoain (42), Iruñea (160), Aulesti (48), Durango (105), Galdakao (79), Orereta (194), Hernani (175), Berriozar (30), Donostia (120), Lezo (25) ... GARA