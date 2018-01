Ballesteros torna a mentir en les explicacions sobre la seva gestió de l'1-O

El dia 1 d'octubre de 2017, milers de ciutadans i ciutadanes de Tarragona vam exercir el nostre dret a vot en un referèndum d'autodeterminació que el Govern de l'Estat espanyol va intentar aturar utilitzant salvatgement les forces d'ocupació (Policia Nacional i Guardia Civil) contra homes i dones, xiquets i xiquetes, gent gran en general que els va respondre posant-hi el cos però sense utilitzar la violència en la més gran mostra clara de resistència no violenta viscuda mai a la ciutat.

Durant aquella jornada, els grans absents van ser Ballesteros i el seu Govern. El seu Govern s'entén perquè quatre dels seus membres són del Partit Popular, el Gobierno del qual va enviar policies i guàrdies civils a exercir violència sobre gent indefensa; i els altres callen sempre. L'alcalde Ballesteros, per la seva part, va fer públic un vídeo en què deia que rebutjava la violència i igualava el desplaçament d'uns contenidors en un carrer de Tarragona al voltant d'un col·legi electoral amb les càrregues extraordinàriament violentes que va viure la ciutat aquell dia i que van provocar desenes de ferits, sobretot a l'Institut Tarragona i a la Rambla Nova, però també en altres indrets. Aquell vídeo, i algunes trucades que es va atribuir, són allò que l'alcalde va dir que havia fet per gestionar la crisi viscuda aquell dia.

El 4 d'octubre de 2017, en la seva primera compareixença pública davant la premsa, li van preguntar què en pensava del vaixell establert a Tarragona per allotjar les forces repressives de l'Estat que van intervenir l'1 d'octubre a Tarragona i Ballesteros va respondre que «A mi... a mi no em... a mi no em molesta... No ha creat cap conflicte, cap, eh, problema d'ordre públic al carrer...»

Diumenge 14 de gener de 2018, en una entrevista al Diari de Tarragona, l'alcalde concreta més les informacions que fins ara en teníem sobre què va fer aquell dia, afirmant que «no quiero atribuirme el mérito, pero Tarragona fue la capital en la que menos incidentes hubo».

En la mateixa entrevista assegura que aquell dia va anar «a algunos colegios electorales, a Campclar, la Rambla Nova i Vella i a l'Institut Martí Franquès» i, en una altra resposta afegeix que «llamé al subdelegado y me cagué en todo». Per les seves declaracions no sembla pas que anés als col·legis. Nosaltres, en canvi, sí que hi vam ser defensant-los colze a colze amb la resta de persones, tal i com es demostra en aquest vídeo.

Des de la CUP de Tarragona volem expressar públicament el nostre malestar en veure, un cop més, com l'alcalde Tarragona menteix públicament i ho fa amb una normalitat que ha convertit les seves mentides en part de la seva manera de ser a nivell públic. Ballesteros no és l'home invisible i no és tan desconegut com alguns voldríem i en cap d'aquests col·legis se'l va veure durant aquella jornada. No és un problema que no es fes una foto per deixar constància, és que no hi va anar. És mentida que l'1 d'octubre ell hi anés i és una vergonya pública que la màxima autoritat municipal digui aquestes mentides en un mitjà de comunicació.

Per acabar, ens preguntem en veu alta com pot dir que va trucar el subdelegat i es va cagar amb tot si, segons ell deia 3 dies després, la intervenció de policies i guàrdies civils «no va crear cap conflicte, cap problema d'ordre públic al carrer...»? On és l'altra mentida, en la trucada o en les declaracions del dia 4?