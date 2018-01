Arrassar-ho tot

Dues piulades de Twitter en dos dies de diferència. La primera és de Jordi Cañas, exdiputat de Ciutadans que va haver d’abandonar el Parlament quan va ser imputat per frau fiscal. Es queixa del fet que el Zara del Portal de l’Àngel de Barcelona està retolat en català i anglès. Dos dies després Zara li contestava públicament que “el cartell serà modificat en els propers dies per incorporar el castellà”. No és que Cañas, nascut a Catalunya, sigui tan obtús que és incapaç d’entendre el català i vagi passejant desconcertat entre calces i sostenidors quan busca la planta d’homes per comprar una corbata. No és, tampoc, que estigui preocupat pels drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya. Si fos així, estaria indignat pel fet que el català només té una presència del 8,4% en els jutjats catalans, o que l’etiquetatge de la majoria dels productes a les prestatgeries dels supermercats és en castellà, o que la majoria de televisions que es poden veure a Catalunya no emeten ni un segon del dia en la llengua autòctona del país.

Parlant de televisions, la segona piulada és de Dante Pérez, alcalde de Gimenells. L’única alcaldia que té el PP a Catalunya després d’una operació de transfuguisme. Diu així: “Els deixes pintar un mural amb finalitat benèfica i et planten el logo de la televisió més sectària i partidista que hi ha. No desaprofiten cap oportunitat per a ocupar l’espai públic”. Acompanyava el text amb una fotografia del mural: una pintura sobre La Marató de TV3 que, evidentment, tenia el logotip de TV3! No és que l’alcalde de Gimenells estigui massa preocupat per la pluralitat informativa dels ciutadans de Catalunya. Si realment actués empès per aquest afany hauríem de sentir els seus planys sobre el fet que només el 2,1% de les opinions exposades a Televisió Espanyola fossin favorables a la celebració del referèndum del dia 1 d’octubre i que un patró molt similar es repetís en totes les televisions estatals. Si realment patís pel biaix informatiu que han de suportar els gimenellencs criticaria públicament que els quioscos catalans estan molt majoritàriament farcits de premsa unionista. Però no.