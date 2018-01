STOP Feixisme

Arran condema l'acte de Societat Civil Catalana en un espai púbic cedit per l'Ajuntament de Cambrils

Arranha condemat l'acte de Societat Civil Catalana en un espai púbic cedit per l'Ajuntament de Cambrils. Avui farà una roda de premsa a les 18:00 a la Plaça de la Vila de Cambrils per condemnar l'acte pren per títol "Escola i adoctrinament a Catalunya" amb el consentiment del govern municipal que els ha cedit un espai públic per realitzar-la.