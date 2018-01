Per la República

ANC: "Defensarem el que hem votat"

"Només acceptarem el mandat de les urnes del 27S de 2015, el resultat del referèndum de l’1 d’octubre, ratificat a les urnes el 21D".

El Ple del Secretariat Nacional, convocat de manera extraordinària aquest dissabte, ha ratificat la posició que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha defensat sempre, el resultat del 21D i ha demanat a la ciutadania catalana que estigui amatent a mobilitzar-se per defensar el seu vot.

En un comunicat curt i contundent, l'ANC ha manifestat que "vam acceptar, per pragmatisme, i perquè no ens fan por les urnes, la convocatòria il·legítima feta per M.Rajoy. Hem estat disposats a tornar a les urnes. Les urnes han parlat i hem guanyat".

En aquesta línia, diu el comunicat "No acceptarem més imposicions ni usurpacions de la sobirania de Catalunya. Només acceptarem el mandat de les urnes del 27S de 2015, el resultat del referèndum de l’1 d’octubre, ratificat a les urnes el 21D".

Això si, puntualitza que "qualsevol altra cosa que no sigui materialitzar aquest mandat, l’entendrem com una imposició inacceptable en una democràcia, com una prova definitiva del cop d’estat i de l’esperit dictatorial de l’Estat espanyol, que mai no acceptarem. En conseqüència, no ens mourem de la nostra radicalitat democràtica i arribarem fins on calgui per defensar-la".