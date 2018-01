Ràdio

Al Ras, el magazín de ràdio d’À Punt, emet divendres des de l'Espai Joan Fuster de Sueca

El pròxim divendres, 12 de gener, l'Espai Joan Fuster acollirà les emissions en directe del programa Al Ras, el magazín matinal de la nova ràdio pública dels valencians, que s’emet de dilluns a divendres de 10 a 13 h del matí. À punt canvia els estudis de Burjassot, per un dia, per la casa del Carrer Sant Josep (nº 8-10) de Sueca inaugurada ara fa un any com a complex cultural.

El programa, presentat i codirigit per Jèssica Crespo, amb què À Punt ha encetat la seua trajectòria, ha nascut amb una clara vocació viatgera. Per això, cada divendres deixa el Centre de Producció de Programes de Burjassot, amb l'objectiu de recórrer diferents punts emblemàtics de la geografia valenciana. En este itinerari pels pobles valencians, sens dubte, no podia faltar l'Espai Joan Fuster, l'espai cultural que alberga el llegat d'un dels escriptors i assagistes valencians més prolífics del segle XX.

Durant les tres hores que durarà el programa, es parlarà, entre molts altres continguts, de diversos temes lligats directament a la localitat com ara l’arròs, la gastronomia i els personatges il·lustres de Sueca.

A més a més, al llarg del matí, passaran pels micròfons les veus de diferents veïns destacats de la localitat, entre ells escriptors, esportistes i personalitats del món de la cultura local i valenciana. Mentre que la música en directe correrà a càrrec del grup Els Ullals.

El programa serà obert al públic i l’entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

Des dels inicis de les emissions de la nova ràdio pública el passat 11 de desembre, i abans de visitar Sueca, Al Ras ha fet parada ja en altres llocs com ara Alcoi, la Universitat d'Alacant o el campus de la Universitat Politècnica de València, a Gandia.

Este és el segon programa radiofònic que s'emet en directe des de l'Espai Joan Fuster. El passat 19 de juny, El matí de Catalunya Ràdio va traslladar a Sueca també el seu equip, conduït per la periodista Mònica Terribas, per realitzar un programa especial, amb motiu del 25 aniversari de la mort de l'intel·lectual de Sueca, que va comptar amb la participació dels conselleres de Cultura valencià, català i balear, especialistes en l'obra de Fuster i diferents grups de música que interpretaren els seus temes en directe.