Euskal Herria

95.000 persones a Bilbo reclamen que es posi fi a la vulneració de drets que pateixen els presoners polítics bascos

Bilbo ha acollit una nova multitudinària manifestació -95.000 persones, segons el recompte de GARA i NAIZ- en favor dels drets humans i la pau, per impulsar avanços en la resolució del conflicte i reclamar que es posi fi a la vulneració de drets que pateixen els presoners polítics bascos i els seus familiars, en una jornada marcada per la notícia que el Govern francès aproparà als presos en les pròximes setmanes. Els representants de Sare han exigit la fi del «ús i abús de la llei com a arma política» i han recalcat que no donaran "ni un pas enrere» fins a aconseguir que els presos i preses tornin a casa.

Després de la pancarta principal es situaven l'expressa Nahikari Otaegi, Peru del Clot, el pare Kepa va morir a la presó l'estiu passat; Axun Lasa, germana de Joxean Lasa; Anaiz Funosas (Bake Bidea), el catedràtic d'UPV / EHU Iñaki Lasagabaster, l'escriptor Kirmen Uribe, Beatriz Talegón, i exmiembro del Comitè Federal del PSOE, i Jérôme Gleizes , regidor ecologista que va impulsar la resolució de l'Ajuntament de París de suport al procés basc .

Els familiars dels presoners han desfilat amb les banderoles per la repatriació; els cercles pròxims dels presos greument malalts han portat globus grocs visibilitzant la urgència de posada en llibertat dels seus afins. També han participat els «nens de la motxilla», a la situació es fa especial referència aquest any.

A la marxa han acudit representants d'EH Bildu com Maddalen Iriarte, Arnaldo Otegi, Jasone Agirre, Jon Iñarritu, Jasone Agirre, Pello Urizar, l'eurodiputat Josu Juaristi i Oskar Matute, entre d'altres; Xabi Larralde (EH Bai); Lander Martínez, secretari general de Podem Euskadi, Nagua Alba, la seva predecessora en el càrrec, i Andeka Larrea, secretari de Comunicació; el diputat d'ERC al Congrés espanyol Joan Tardà, el exdiputat de la CUP David Fernàndez i Xavi Sànchez, germà de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, actualment a la presó.

També ha acudit una delegació d'Udalbiltza, amb el seu president, Luis Intxauspe, al capdavant.

Des de l'àmbit sindical, el secretari general d'ELA, Txiki Muñoz, i la seva homòloga de LAB, Garbiñe Aranburu, també han estat presents, igual que una delegació de CCOO, amb Alfonso Rius al capdavant.

La consigna més corejada durant el recorregut ha estat «euskal presoak etxera». No ha faltat animació amb dolçaines i txistus, ni càntics com 'Hator Hator etxera' o 'Lepoan hartu'.

L'acte final ha estat protagonitzat pels «nens de la motxilla», el presentador d'ETB Kike Amonarriz i Beatriz Talegón