600 anys de la Generalitat Valenciana: És l'hora de la sobirania.

Per a commemorar el 600 anys de la Generalitat Valenciana, el Consell ha aprovat una declaració institucional que posa de manifest “l'especificitat de la institució respecte a altres institucions de la Corona d’Aragó” i que, per altra banda, l’encaixa dins del marc constitucional espanyol per a “desenvolupar un model de convivència més solidari entre tots els territoris d'Espanya que, al mateix temps, reconega i protegisca la pluralitat i el respecte als senyals d'identitat de cadascú i que garantisca adequadament la igualtat efectiva, tant en el gaudi dels drets com en la contribució a les càrregues comunes”.

També es cert que la declaració fa un recorregut per la història de la Generalitat Valenciana, amb el seu naixement en el context de la guerra dels dos peres (contra Castella), la seua consolidació a l’empara del “pactisme propi dels ordenaments jurídics de la Corona d’Aragó”, el seu declivi iniciat amb la conformació de la Monarquia Hispànica i la seua abolició “per just dret de conquesta” el 1707, amb el Decret de Nova Planta que sotmetia el País Valencià a les lleis castellanes.

És per això que sobta encara més que s’haja de remarcar l’especificitat antiga i, a la vegada, l’encaix perifèric de l’actualitat que reclama més solidaritat, més pluralitat i una igualtat efectiva. Proclamar la independència del passat i garantir el futur de l’ofrena permanent de noves glòries a Espanya és una de les marques pròpies del regim postfranquista al País Valencià, la crida del blaverisme que troba el seu encaix en aquesta declaració.

El record del naixement de la Generalitat ens ha de fer recordar que la institució desenvolupà la seua força, dins de les limitacions de la política d’aquella època, en eixe marc comú de la Corona d’Aragó que la Constitució espanyola prohibeix refer, fent que la del Sénia siga l’única frontera. Que l’autogovern s’ha de construir reconstruint eixa força liquidada per la centralització espanyola i que, al segle XX, convertí l’autonomia sense recursos i per la via de l’endeutament en l’instrument d’encaix a un model que ens vengueren com el més descentralitzat d’Europa.

Ara, aquest model ha acabat amb la Generalitat intervinguda des de Madrid pel mateix PP que agreujà la situació des d’ací, amb la seua corrupció i el seu balafiament. Ha acabat amb la Generalitat reclamant un nou model de finançament i no rebent altra resposta que el menyspreu. Fins i tot, ha acabat amb una “equidistància” còmplice amb el colp d’estat a Catalunya, l’aplicació de l’article 155, la repressió de la gent que vol votar i els presos polítics.

A 600 anys del naixement de la Generalitat és hora que recuperem aquella especificitat, convertida en sobirania i dret a decidir-ho tot pel conjunt de valencians i valencianes. Sense sotmetiments, sense intervencions i amb ple control de les nostres contribucions per a assumir adequadament les nostres necessitats.

Decidim! País Valencià 26-01-2018