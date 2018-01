Cultura Popular

"Som Cultura Popular" proposa unes 200 activitats participatives i gratuïtes a Sant Andreu del Palomar

Del 25 al 28 de gener es reuniran al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona més d'un centenar d'associacions -institucions, entitats, federacions, confederacions i col·lectius- en la segona edició del fòrum SOM CULTURA POPULAR. La trobada agruparà prop de 200 accions que s'articulen en base a tres eixos ben diferenciats : l’educació i la cultura popular, el patrimoni cultural immaterial (que va centrar la primera edició de la mostra) i els canvis socials associats a la transformació urbana i la gentrificació. es reuniran al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona-institucions, entitats, federacions, confederacions i col·lectius- en la segona edició del fòrumLa trobada agruparà prop de 200 accions que s'articulen en base a: l’educació i la cultura popular, el patrimoni cultural immaterial (que va centrar la primera edició de la mostra) i els canvis socials associats a la transformació urbana i la gentrificació.

Al llarg dels quatre dies els visitants podran conèixer els continguts d'una trentena d’exposicions agrupades en l'anomenat Museu Nòmada que coordina el Museu Etnològic de Cultures del Món de Barcelona (a l'interior de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats), així com passejar-se per la Rambla d'entitats situada a la planta baixa de l'Espai Fàbrica de Creació i on diverses agrupacions, federacions i confederacions donaran a conèixer les seves activitats. Igualment remarcable resulta la posada en comú d'iniciatives i experiències diverses que es divulgaran en format de presentacions, conferències i debats repartits entre l'Escenari Nau i l'Escenari Xerròdrom a l'interior de la Fàbrica de Creació, l'Espai Josep Bota i l'Auditori Joe Forga a l'Ateneu L'Harmonia (veure el programa detallat).

La segona edició d'aquest fòrum de cultura popular i tradicional vol continuar sent un punt de trobada entre col·lectius així com un generador d'opinió i massa crítica. En aquest sentit Som Cultura Popular continua apostant per accions lúdiques i participatives adreçades a públics de totes les edats. Tant dissabte 27 com diumenge 28 de gener, la plaça de Can Fabra i els carrers de Sant Andreu acolliran diverses actuacions de cultura popular (sardanes, mostra de dansa, cercaviles d'imatgeria festiva infantil, música de banda, glosa, castells...) combinades amb l'oferta de l'Espai Gastronòmic, que amplia la seva participació respecte a l'edició precedent i que des de divendres 26 de gener oferirà el bo i millor de la cuina tradicional catalana als visitants.

Els tallers per a petits i grans es concentraran durant el cap de setmana al pati de l'Institut Martí Pous (gratuïts), a excepció del taller de construccions humanes que tindrà lloc el diumenge al matí, a la plaça de Can Fabra. La Fira de jocs i joguines, la Mostra editorial o la jornada de portes obertes a Can Fontanet, entre altres, acaben de configurar un intens programa d'actes que començarà el proper dijous, 25 de gener, a les set de la tarda a Fabra i Coats. A banda de l'acte institucional d'inauguració tindrà lloc la projecció del document fílmic de Francisco Rojo L'última festa en llibertat. Gràcia 1935, que retrata la darrera Festa Major de Gràcia celebrada abans del cop d'estat de 1936. Un cop acabada la projecció del film, es donarà pas a una conversa entre Josep Fornés (director del Museu Etnològic de Cultures del Món de Barcelona) i Teresa Rojo, filla de l'autor, en el que vol ser també un homenatge a la celebració del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia.

Sobre el primer fòrum d'Educació i Cultura Popular

Com a novetat principal d'enguany hi ha la celebració del fòrum d’Educació i Cultura Popular que neix amb l'objectiu de reflexionar i intercanviar experiències sobre el paper de la cultura popular en l’educació, posant de relleu aspectes com la interculturalitat, la diversitat religiosa o el gènere. En el marc del fòrum es presentaran els primers resultats d’un procés de reflexió que ha tingut lloc durant els darrers mesos i que ha comptat amb la participació de persones expertes de diferents camps. El debat s’ha centrat en l’estat actual de la cultura popular en l’àmbit educatiu i les possibles línies d’actuació futura. Les primeres conclusions s’articulen en quatre eixos, que es presentaran el divendres 26. Dissabte 27 i diumenge 28 correspondrà als actors principals del sector exposar diferents activitats educatives: centres educatius, AMPA, ajuntaments i associacions presentaran un ampli ventall d’iniciatives que mostren la riquesa i diversitat del treball educatiu en l’àmbit de la cultura popular.