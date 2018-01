Dret a decidir

"Fer del País Valencià un bastió democràtic per a garantir les llibertats, la lluita contra l'infrafinançament"

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha acordat les línies estratègiques a desplegar durant l'any 2018 que passen per la "Defensa i enfortiment de la democràcia, fer del País Valencià un bastió democràtic per a garantir les llibertats, la lluita contra l'infrafinançament i l'espoli, així com la commemoració del centenari de la declaració valencianista".

Pel que fa a la defensa i enfortiment de la democràcia, la plataforma ha manifestat que "Estem vivint un procés d'involució democràtica i privació de llibertats individuals i col·lectives a l'Estat espanyol que torna a evidenciar la gènesis antidemocràtica i autoritària d'unes estructures repressives fosques hereves del franquisme. La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià defensa els valors democràtics i les llibertats dels diferents pobles per decidir lliurement el seu futur com a eina constituent d'una societat més justa. El País Valencià ha de ser un bastió democràtic per garantir les llibertats individuals i col·lectives. En aquesta línia s’insereix la realitzarem un sopar solidari amb els presos polítics catalans el proper 3 de febrer".

Sobre la lluita contra l'infrafinançament i l'espoli, apunta que El País Valencià és l'únic territori de l'Estat espanyol que està més empobrit que la mitjana i que aporta a la «solidaritat» autonòmica. L'espoli que patim per part de l'Estat, superior als 6000 milions d'€ anuals, ens impossibilita poder garantir uns serveis públics mínims per a la societat valenciana i a més, l'infrafinançament dels serveis bàsics ens condemna a cobrir mitjançant deute la inversió necessària per a fer efectius els serveis cedits per l'Estat. Al País Valencià necessitem una Hisenda pròpia per poder gestionar el nostres recursos i garantir el benestar dels valencians i les valencianes.

La Plataforma pel Dret a Decidir també analitzarà la declaració valencianista, relacionant-la en el seu context i actualitzant-la, basant-nos en la societat valenciana del segle XXI. Es tracta de fer un exercici de memòria que ens ajude a repensar el futur compartit del País Valencià com a subjecte polític.

D'altra banda, ha expressat el seu agraïment a la SC El Micalet per la realització de la magnífica iniciativa de les Magues de Gener, realitzada a la ciutat de València el 7 de gener del present any i que va superar tots els obstacles i les amenaces antidemocràtiques de determinats sectors. Estem a la seua disposició per a futures col·laboracions.