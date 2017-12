Repressió

Un informe de la CUP repassa la violència institucional de l'estat espanyol contra el procés d'autodeterminació

Aquest dimarts s'ha presentat a Barcelona l'informe Minotaure 78, un document que repassa la violència institucional de l'estat espanyol contra el procés d'autodeterminació de Catalunya en el període entre 2015 i 2017.

L'informe, tancat a data de 5 de desembre de 2017, s'ha elaborat a iniciativa dels governs de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Argentona, Sant Martí Sarroca i Soriguera, ajuntaments actualment amb alcaldies de candidatures associades a la CUP-Poble Actiu. La publicació es presentarà a Ginebra davant de l'Organització Mundial contra la Tortura, i el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

El document conté un inventari sobre la repressió en diferents àmbits que passen per la croada contra la llibertat d'expressió, la violència policial en el marc de la protesta, les faltes d'independència judicial i de la fiscalia. En concret, la publicació recull casos de repressió estatal en el marc de l’exercici del dret a l’autodeterminació i de la llibertat d’expressió i de participació política des de les institucions catalanes; la repressió estatal durant la preparació i celebració del referèndum de l'1 d'octubre; la repressió estatal en el marc de la llibertat d'expressió i de participació política i de croada per la simbologia.

L'informe Minotaure 78 ha estat elaborat per Mireia Vehí, Benet Salellas i Ignasi Bernat, amb la col·laboració de Montserrat Vinyets, Josep Cruanyes, Esther Sancho, Carmina Altesa, Jordi Borràs i Martí Majoral.

Durant la presentació del document aquest dimarts 12 de desembre, Benet Salellas ha explica que «creiem important poder posar llums al context de retallada de drets fonamentals, i fer una denúncia pública d'aquests fets per tal d'informar-nos i prendre consciència de la vulneració de drets per part de l'estat». Sobre la motivació de la publicació, Sallellas destaca que «les alcaldies representades en aquest informe el trobem important per poder fer una lectura comuna i una resposta davant la retallada de drets dels darrers temps».