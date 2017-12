La plataforma de Joves pel Dret a Decidir del País Valencià JoDaD ha donat el tret d’eixida a la campanya per l’alliberament de l’ AP7. Considera que l’alliberament de l’AP7 va més enllà del factor econòmic i arriba a posar en perill les nostres vides. "L’alliberament de l’ AP7 tindria com a conseqüència una disminució del trànsit a l’N332 i per tant un menor nombre d’accidents, ferits i morts a les carreteres que ens molt casos creuen els nostres pobles".

Vol confiar totalment tal i com han dit les administracions autonòmiques, en què al 2019 no s’afegirà cap prorroga més. Però com podem comprovar, han hagut varies renovacions que ens fan dubtar de la paraula del Govern central. "Una AP7 totalment gratuïta és el propòsit a aconseguir".

El 21 de desembre de 1972 es concedí la gestió de l’Autopista AP7 a Aumar. La concessió, després de les successives renovacions (d'UCD, PSOE i PP) acaba l'any 2019, però l'empresa, és clar, vol renovar-la per seguir guanyant diners a costa de la butxaca de les persones que vivim a zones on la comunicació es veu dificultada per l'absència -o obsolescència-del tren (El cas del trenet Dénia-Gandia mereix una campanya a banda que ja està iniciada i a la que la PDaD Les Marines ja està adherida), unes carreteres altament ocupades i perilloses (amb més accidents mortals que la V31), travesseres urbanes col·lapsades com els casos d’Altea, Gata, i punts d’altres comarques veïnes com Bellreguard, Oliva o Palmera.

El 2014 la ministra de Foment espanyola feia les següents declaracions: “No renovarem la concessió de les autopistes, perquè aquest és un territori molt castigat, sé bé de què parle, hi ha llocs on hi ha autovies lliures de peatges i d’altres on hem viscut durant anys pagant-les, i tenim dret a tenir igualtat d’oportunitats”

És per això que tot i ser una campanya de la JODaD – Les Marines, entenen que estan implicats més agents de la nostra comarca i de comarques veïnes. "Junts per aconseguir la mobilització més transversal i majoritària possible"