Energia

Som Energia participa a la Setmana de la Desconnexió al Lluçanès

Les jornades, impulsades des del CDR del Lluçanès, mostraran que hi ha alternatives a l’oligopoli energètic del règim del 78

Persones voluntàries del CDR i del grup local de Som Energia ajudaran a fer els tràmits a qui vulgui fer el canvi de companyia

Dissabte, dia 16, xerrada amb Som Energia i Som Mobilitat a Prats.

Som Energia participarà a la Setmana de la Desconnexió al Lluçanès del 18 al 20 de desembre. Abans, dissabte dia 16 serà en un acte a Prats de Lluçanès on també participarà la cooperativa Som Mobilitat, en el que vindrà a ser la presentació a Osona i el Lluçanès d’aquesta cooperativa de mobilitat sostenible. Les jornades de desconnexió del règim del 78 i del seu oligopoli energètic estan impulsades pel CDR del Lluçanès i comptaran amb la participació de persones voluntàries del CDR però també del grup local de Som Energia d’Osona i el Lluçanès que ajudaran a tothom qui ho vulgui a fer el canvi de companyia al mateix moment.



Les tres jornades de desconnexió tindran el seu preàmbul aquest dissabte dia 16, a les 12 del migdia, a Cal Bach, a Prats de Lluçanès, on persones sòcies de Som Energia i Som Mobilitat exposaran la seva experiència i les principals característiques d’aquestes dues cooperatives.



Som Energia és una cooperativa comercialitzadora d’energia 100% renovable. Nascuda l’any 2010, ja està formada per 40.000 persones sòcies, que són les governen l’entitat a través d’un sistema assembleari i basat en la democràcia participativa, i ja gestiona més de 60.000 contractes d’electricitat. Els seus objectius són trencar amb l’oligopoli energètic fill del règim espanyol del 78, potenciar el consum i producció d’energies renovables i democratitzar el sistema elèctric.



Som Mobilitat és una cooperativa sense ànim de lucre que té per objectiu impulsar accions o projectes que contribueixin a que tots els desplaçaments de les persones que en són sòcies siguin més sostenibles i contaminin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles en circulació. També gestiona un servei de lloguer de cotxes elèctrics, que poden ser de la cooperativa o bé de les persones sòcies que vulguin llogar el seu vehicle a la resta de comunitat.



La Setmana de la Desconnexió al Lluçanès pròpiament dita serà del 18 al 20 de desembre. Les jornades van adreçades al públic en general, però especialment a aquelles persones que volen fer un canvi de comercialitzadora, que tenen dubtes o no saben com posar-s’hi. L’organització oferirà espais amb connexió a internet i on persones voluntàries del CDR i del grup local de Som Energia donaran un cop de mà per fer el canvi de companyia allà mateix. Només cal portar una factura del llum, el DNI del titular i les dades bancàries.



A Prats de Lluçanès, l’espai serà a Cal Bach i estarà obert el dilluns 18, de 10h a 12h; el dimarts 19, de 13h a 15h, i el dimecres 20, de 17h a 19h.



A Olost, serà a la Sala d’Estudi del Centre Cívic, dilluns 18, de 17.30h a 19.30h.



A Perafita, a la biblioteca, dilluns 18, de 20h a 22h.



A Santa Eulàlia de Puig-oriol, a l’Ajuntament, dimarts 19, de 16h a 20h.



A Sant Agustí de Lluçanès, a l’Ajuntament, dimarts 19, de 18h a 20h.



I a Sant Bartomeu del Grau, a la biblioteca, dimecres 20, de 19h a 20.30h.