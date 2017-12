21D

Poble Lliure crida a un govern d’unitat republicana i a un replantejament estratègic de l’independentisme d’esquerres

Un dia després de les eleccions, Poble Lliure ha fet una crida a la conformació d’un govern d’unitat republicana que tingui com a objectius "revertir totes les mesures coercitives sobre el poble català, des de l’ocupació policial a l’alliberament dels presos polítics; el desplegament de totes les mesures socials censurades pel govern espanyol per tal d’encaminar-nos cap a una República social; organitzar un procés constituent i comprometre’s a reconèixer el resultat d’aquest i construir conjuntament amb la societat civil les estructures necessàries per desplegar el projecte polític republicà.

Amb tot això, l’organització estratègica, emmarcada dins de la CUP, explica que “caldrà que la CUP i l’independentisme d’esquerres en general fem una autocrítica sobre els motius que han impedit avançar en el camí de construir una hegemonia transformadora dins el bloc republicà.”

També es felicita el conjunt del Bloc Republicà per haver guanyat clarament unes eleccions amb candidats presos i exiliats, jugant amb les cartes marcades i en clara inferioritat contra un enemic ferotge finançat per les elits econòmiques i que ha comptat amb el suport unànime del poder financer i mediàtic.